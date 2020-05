Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 12 bị can về hành vi 'Đánh bạc' và 'Tổ chức đánh bạc', trong đó có nguyên Phó trưởng Công an P.6, Q.6.

Một vụ đánh bạc vừa bị Công an triệt phá - Ảnh minh họa