Liên tiếp lật ô tô trên QL1

Cụ thể, khoảng 3 giờ ngày 4.6, Nguyễn Văn Ngọc (trú Quảng Ngãi) điều khiển xe tải 76M-0448 chạy hướng nam - bắc, khi qua TT.Ái Tử (H.Triệu Phong) đã tông gãy cột điện bên đường rồi lật ngang.

Gần như cùng thời điểm, xe tải 43S-2194 do Nguyễn Cường (trú Thừa Thiên-Huế) điều khiển hướng nam - bắc, khi đến địa phận xã Hải Thượng (H.Hải Lăng) đã lật ngửa bên đường.

Trước đó, lúc gần 12 giờ đêm 3.6, xe khách 37B-009.30 do Đậu Thế Đào (trú Nghệ An) điều khiển hướng nam - bắc cũng bị lật tại địa phận xã Hải Thượng (ảnh), hơn 10 người trên xe may mắn chỉ bị thương nhẹ.