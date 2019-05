Liên tiếp xảy tai nạn chết người trên QL 1 ở Bình Định

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 24.5, xe khách BS 72B - 026.07 do tài xế Hoàng Bá Ngự (47 tuổi, ở H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên QL1 theo hướng nam - bắc, khi đến đoạn qua thôn Trà Bình Đông (xã Mỹ Hiệp, H.Phù Mỹ, Bình Định ) đã va chạm với xe máy BS 76G1 - 306.47.

Hậu quả vụ va chạm, người điều khiển xe máy là anh Nguyễn Hồng Vân (27 tuổi, ở H.Mộ Đức, Quảng Ngãi) tử vong tại chỗ, người ngồi sau xe máy là chị Võ Thị Hội (19 tuổi, ở H.Mộ Đức) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, xe máy nát bét, hư hỏng hoàn toàn. Đầu xe khách cũng bị hư hỏng nặng.

Lực lượng công an điều tra vụ tai nạn tại thôn Trà Bình Đông

Trước đó, chiều 23.5, xe khách BS 77 B - 004.98 chạy trên QL 1 theo hướng bắc – nam, khi đến địa phận thôn Tân Xuân (xã Cát Hanh, H.Phù Cát, Bình Định) cũng xảy ra tai nạn giao thông với xe máy BS: 77 E1-396.31 do bà Nguyễn Thị Thành (43 tuổi, ở thôn Vĩnh Long, xã Cát Hanh) điều khiển. Vụ tai nạn khiến bà Thành chết tại chỗ.

Đến tối 23.5, xe tải BS 64C - 026.86 do tài xế Dương Hải Âu (29 tuổi, ở H.Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển trên QL 1 theo hướng nam - bắc, khi đến đoạn qua thôn An Dưỡng 1 (xã Hoài Tân, H.Hoài Nhơn, Bình Định) thì xảy ra tai nạn với xe máy BS 77C1 - 557.94 do ông Đoàn Thế Kính (57 tuổi) điều khiển, chở theo vợ là Nguyễn Thị Thúy (52 tuổi, cùng ở thôn Giao Hội 2, xã Hoài Tân, H.Hoài Nhơn).