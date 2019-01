Liên tiếp xảy tai nạn lao động, 2 công nhân ngành than tử vong tại Quảng Ninh

Cụ thể, lúc 13 giờ 15 ngày 11.1, tại Phân xưởng KT 4 thuộc Công ty than Mạo Khê (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn khiến công nhân Nguyễn Văn Hiếu (33 tuổi, trú tại xã Việt Dân, thị xã Đông Triều) tử nạn.

Theo Công ty than Mạo Khê, nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong quá trình sản xuất, lò than bất ngờ bị sập, khiến anh Hiếu bị đất đá vùi lấp.

Tiếp đó, vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày, tại Lò đá 11.46 mức -150 khu vực mỏ Tràng Khê của Công ty than Hồng Thái xảy ra vụ tai nạn lao động làm công nhân Nguyễn Hữu Thư (trú tại huyện Kinh Môn, Hải Dương) tử vong. Anh Thư bị đá văng trúng người khi công trường đang nổ mìn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn lao động, Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam đã phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh điều tra nguyên nhân và hỗ trợ gia đình công nhân thiệt mạng.