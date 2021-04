Liên tục phát hiện xương người dạt vào bờ biển Thanh Hóa, Nghệ An

Ngày 10.4, thông tin từ UBND P.Bình Minh (TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa) cho biết, khoảng 5 giờ cùng ngày, người dân khu phố Sơn Hải (P.Bình Minh) phát hiện một bộ hài cốt người trôi dạt vào bờ biển

Khi người dân phát hiện, bộ hài cốt nằm trên bãi cát sát mép nước nên đã báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Công an TX.Nghi Sơn đã có mặt tại hiện trường, sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định, UBND P.Bình Minh đã tổ chức chôn cất người xấu số.

Sau khi tiến hành các bước theo quy định, UBND P.Bình Minh đã tổ chức chôn cất cho người xấu số ẢNH NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Công an TX.Nghi Sơn cũng đã thông báo rộng rãi cho người dân để tìm tung tích nạn nhân. Tuy nhiên, việc xác định danh tính rất khó khăn, do chỉ có bộ xương, không xác định được giới tính, không có quần áo, giấy tờ tùy thân.

Trước đó, ngày 9.4, nhân viên bảo vệ khu vực cảng Vissai ở xã Nghi Thiết (H.Nghi Lộc) cũng đã phát hiện 1 hộp xương sọ người, một số đốt xương rời và 1 chiếc áo phao (bên trong có một số bộ phận xương người) trôi dạt gần mép bờ biển. Sự việc được trình báo đến cơ quan công an.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an ghi nhận một số đồ vật gồm một chiếc áo phao bên ngoài màu xanh, bên trong màu đen, có các dây thắt an toàn màu đen. Bên trong áo phao là một chiếc áo khoác màu tím than, phía trong áo khoác có lông vũ màu nâu.

Ngoài ra, lực lượng khám nghiệm phát hiện bên trong áo có 1 chiếc ví gấp ngang màu đen có 2 tờ tiền giấy mệnh giá 1.000 đồng và mệnh giá 2.000 đồng.