Liên tục xảy ra những vụ phá rừng trái phép ở Lâm Đồng

Trước đây những người phá rừng để chiếm đất thường ken cây thông, bơm thuốc diệt cỏ làm cây chết dần sau đó đốn hạ thông và lấn chiếm đất rừng. Thời gian gần đây những kẻ phá rừng rất ngoan cố khi dùng cưa máy để triệt hạ cả vạt rừng có diện tích lên tới hàng ngàn mét vuông…, nhưng cơ quan chức năng vẫn không hay biết hoặc chậm phát hiện.

Gần đây nhất, Hạt Kiểm lâm H.Đam Rông khởi tố vụ án khai thác rừng trái phép tại tiểu khu (TK) 214 (xã Phi Liêng) do Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Phi Liêng quản lý, chuyển Công an huyện điều tra truy tìm thủ phạm. Tại hiện trường vụ phá rừng này có 29 cây thông 3 lá (có cây đường kính gốc 70 cm) bị triệt hạ không thương tiếc. Cơ quan chức năng xác định khối lượng lâm sản bị thiệt hại lên đến gần 33 m3 gỗ tròn. Theo nhận định của Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng, hiện trường cho thấy ngoài phá rừng lấy gỗ, khả năng các đối tượng còn nhằm mục đích chiếm đất.

Ngoài TK 214, cùng thời điểm nói trên, tại lô b, khoảnh 3, TK 216 (xã Phi Liêng) cũng do BQLRPH Phi Liêng quản lý, có 8 cây thông 3 lá bị cưa hạ trái phép, khối lượng lâm sản thiệt hại hơn 6,3 m3. Toàn bộ số lâm sản này còn tươi và nằm nguyên tại hiện trường.

các nghi can trong vụ triệt hạ hàng loạt cây thông tại TK 132, xã Đạ Sar, Lạc Dương ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, tại TK 132, xã Đạ Sar, H.Lạc Dương xảy ra vụ triệt hạ hàng trăm cây thông thuộc rừng phòng hộ ; sau khi báo chí phản ánh, Công an H.Lạc Dương (Lâm Đồng) phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện nhanh chóng khoanh vùng, sàng lọc và xác định được 6 nghi can thực hiện hành vi triệt hạ rừng phòng hộ trên. Các nghi can đều ngụ tại xã Đa Nhim (Lạc Dương), gồm: Cil Phi Criêu Ha Dũng (39 tuổi), Kon Sơ Ha Khuyn (28 tuổi), Kon Sơ Ha Khuynh (26 tuổi), Đơng Gor Ha Bri (26 tuổi) và Chinh Hà Đan (25 tuổi) và 1 nghi can đang bỏ trốn. Hiện nay vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.