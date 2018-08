Lộ diện thêm 2 người bị công an triệu tập vụ gian lận chấm thi tại Hòa Bình

Chiều 7.8, ông Nguyễn Đức Lương, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, đã cung cấp danh sách 5 người bị công an triệu tập để điều tra những dấu hiệu bất thường trong khâu chấm thi kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này vừa qua.

[VIDEO] Trước đó, công an đã khởi tố, bắt giam 2 cán bộ trong vụ án gian lận thi cử ở Hòa Bình - Video tư liệu

Theo đó, ngoài 3 người đã được ông Lương cung cấp danh tính tại cuộc trao đổi với báo chí chiều 2.8 gồm: ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng giáo dục; ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT huyện Lạc Thủy, ông Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng giáo dục, 2 người còn lại là giáo viên cấp 3 của tỉnh Hòa Bình.

Cụ thể gồm: ông Đào Ngọc Thuật, giáo viên Trường THPT Mường Bi, huyện Tân Lạc; và ông Nguyễn Tân Hưng, giáo viên trường THPT Đại Đồng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Theo ông Lương, ông Nguyễn Tân Hưng được tăng cường biệt phái từ Trường THPT Đại Đồng về Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, để làm việc. Ông Hưng không có tên trong danh sách những người chấm thi trắc nghiệm.

Trong danh sách 5 người nói trên, 2 người là ông Đỗ Mạnh Tuấn và ông Nguyễn Khắc Tuấn đã bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam vào ngày 3.8.