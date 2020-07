Lộ diện “Tom” bí ẩn trong đường dây ma túy Văn Kính Dương

Hôm qua 16.7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án sản xuất trái phép chất ma túy , mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép hơn 200 kg ma túy các loại do bị cáo Văn Kính Dương (40 tuổi, còn gọi là Hoàng “béo”) cùng 9 đồng phạm thực hiện. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 20.7.

Giữ lại đa phần nội dung cáo trạng trước đây

Trước đó, sau gần 1 tuần xét xử sơ thẩm, ngày 14.5.2019, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, đề nghị làm rõ 8 vấn đề, bao gồm có hay không hành vi che giấu tội phạm của bố mẹ Dương? Ngọc có biết Dương mua bán ma túy? Xác định đúng khung truy tố Dương ở tội danh trốn khỏi nơi giam giữ?... Tuy nhiên, kết luận điều tra bổ sung đa phần giữ lại nội dung cáo trạng truy tố trước đây, chỉ đình chỉ điều tra vụ án về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” đối với bị can Phạm Bảo Quân và bị can Lê Văn Mang.

Nguyễn Đức Kỳ Nam thừa nhận là “Tom” bí ẩn

Theo đó, cáo trạng lần này truy tố các bị can: Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân và Nguyễn Bá Thanh tội sản xuất trái phép chất ma túy; Lê Hương Giang, Nguyễn Đắc Huy, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền tội mua bán trái phép chất ma túy; Vũ Hoàng Anh Ngọc (hot girl Ngọc “Miu”, 26 tuổi, quê Hải Phòng, là người tình của Văn Kính Dương) tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Riêng Văn Kính Dương, cáo trạng xác định là kẻ cầm đầu, chủ mưu và là đối tượng bị truy nã, vì vậy phải chịu trách nhiệm hình sự về tội trốn khỏi nơi giam, giữ của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, xảy ra năm 2010; tội mua bán trái phép chất ma túy và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2012 - PV; tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra sau khi Dương bỏ trốn; tội sản xuất trái phép chất ma túy bị phát hiện và bắt giữ ngày 6.4.2017, đối với gần 200 kg ma túy các loại.

Vũ Hoàng Anh Ngọc bị cáo buộc giúp sức Nguyễn Thị Huyền mang ma túy đi cất giấu tại khách sạn, theo yêu cầu của Văn Kính Dương vào ngày 6.4.2017, sau khi Dương nghe thông tin Mang bị bắt tại Hải Phòng. Vì vậy, Vũ Hoàng Anh Ngọc phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy với khối lượng ma túy ở thể rắn là 855,08 gr (tương đương 3.513 viên thuốc lắc).

Lộ diện nhân vật tom “bí ẩn”

Theo cáo trạng, ngày 6.4.2017, Công an TP.Hải Phòng bắt quả tang Lê Văn Mang, Phạm Thị Thu Huyền có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua lời khai và truy xét, Công an TP.HCM lần lượt bắt giữ các bị cáo trong vụ án. Tại cơ quan điều tra, Văn Kính Dương khai khoảng tháng 6.2016, bị cáo đi vũ trường ở Campuchia chơi thì quen biết một người tên Tom (không rõ lai lịch). Từ đó, Tom và Dương móc nối cùng sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy, với phương thức: Tom cung cấp nguyên liệu, tiền chất và chỉ dẫn cách sản xuất; Dương thuê địa điểm, người, mua trang thiết bị và hóa chất để tổ chức sản xuất. Tỷ lệ ăn chia khi ra ma túy bán thành phẩm sẽ là Tom 7 phần, Dương 3 phần. Sau đó, Dương móc nối thuê Nguyễn Đức Kỳ Nam (là người trực tiếp nhận tiền chất và trao đổi công thức sản xuất với Tom - PV), Phạm Bảo Quân, Lê Văn Mang trực tiếp sản xuất ma túy; Lê Hương Giang, Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Đắc Huy vận chuyển đi tiêu thụ; Nguyễn Bá Thành phụ giúp mua hóa chất cho Dương sản xuất ma túy. Với quy trình này, chỉ từ tháng 6.2016 - 4.2017, các bị cáo đã nghiên cứu sản xuất hàng trăm ký ma túy; trong đó tiêu thụ trót lọt trên thị trường 18 kg thuốc lắc, công an thu giữ hơn 200 kg thành phẩm loại bột và viên ma túy (thuốc lắc)...

Tại phiên tòa hôm qua, Dương và Lê Văn Mang khai “không có nhân vật nào tên là Tom hết, người đó chính là Nguyễn Đức Kỳ Nam”. Khi được chủ tọa hỏi lại lời khai của Dương và Mang có đúng không, Nguyễn Đức Kỳ Nam trả lời “đúng”. Theo đó, Nam thừa nhận chính là người nghiên cứu công thức, chế tạo ra các dụng cụ để sản xuất ma túy bán thành phẩm, rồi giao lại để Mang và Quân tiếp tục chế biến ra thành phần, đóng gói. Về công thức sản xuất ma túy, Nam khai là học từ trên mạng và đến nay bị cáo vẫn nhớ công thức cũng như quy trình sản xuất ma túy.

Hôm nay (17.7), phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.