Lo nguy cơ cháy nổ vì cây xăng nằm cạnh tòa nhà UBND tỉnh Cà Mau

Vì vậy, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tòa nhà UBND tỉnh, đặc biệt là khối trụ sở làm việc của các sở, ngành nằm gần cửa hàng xăng dầu, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban quản lý dự án (BQLDA) công trình xây dựng (chủ đầu tư) kiểm tra mức độ an toàn phòng cháy chữa cháy và khả năng ảnh hưởng đến tòa nhà nếu có sự cố hỏa hoạn xảy ra. Đồng thời phải triển khai ngay các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tòa nhà và báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 20.12.2019.