Lo thất thoát khi đại dự án đội vốn, chậm tiến độ

Phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội tại nghị trường sáng nay, 26.10, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, bày tỏ: nếu như đầu nhiệm kỳ này, nhiều đại biểu phản ứng gay gắt về 12 dự án thua lỗ hàng nghìn tỉ do Bộ Công thương quản lý thì bây giờ lại phát sinh các dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Ông Cầu đơn cử dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hơn 34.000 tỉ đồng vừa nghiệm thu thông xe chỉ sau vài trận mưa đã hỏng; dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tổng mức đầu tư ban đầu là hơn 8.769 tỉ đồng đã điều chỉnh tăng hơn 200%, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2013 nay đã quá 6 năm chưa kết thúc; hay dự án đường sắt đô thị tuyến Bến Thành - Suối Tiên cũng tăng vốn tới 272%, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2018 nhưng đến nay mới hoàn thành 52% khối lượng công việc.

“Theo tính toán của Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải có 27/42 dự án điều chỉnh thăng thêm 1.222 tỉ đồng và 97,2 triệu USD. Cứ tình trạng điều chỉnh tăng thêm và kéo dài thời gian thế này, thì thất thoát lãng phí là điều không thể tránh khỏi", ông Cầu cảnh báo, và cho hay cử tri đòi hỏi Chính phủ, Quốc hội phải xử lý nghiêm những sai phạm này, nếu không, tới đây Nhà nước giao cho Bộ Giao thông vận tải quản lý dự án sân bay Long Thành, cao tốc Bắc - Nam và nhiều công trình giao thông quan trọng của đất nước, với tổng mức đầu tư hàng triệu tỉ đồng, thì thất thoát lớn là điều khó tránh”.

Cũng theo ông Cầu, một nội dung khác khiến cử tri không chỉ lo lắng mà còn tỏ ra thất vọng là vấn đề của ngành giáo dục. “Đổi mới thi cử và cải cách giáo dục với kỳ thi trung học phổ thông quốc gia có thành công nhưng cũng có quá nhiều lỗ hổng. Năm 2017 đề thi quá dễ tạo ra cơn mưa điểm 10 gấp 40 lần năm 2016, và bi kịch khi có những em 30 điểm vẫn trượt đại học. Năm 2018, đề lại quá khó và phát hiện sai phạm động trời trong thi cử. Đây là điểm đen không nên có trong lịch sử, cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo khắc phục”, đại biểu là Cầu bày tỏ.