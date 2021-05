Lời khai của nghi phạm nổ súng bắn chết 2 người ở Nghệ An

Sáng 1.5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự nghi can Cao Trọng Phú (59 tuổi, ngụ xóm 7, xã Nghi Kim, TP.Vinh, Nghệ An) để điều tra vụ nổ súng khiến 2 người bị tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.