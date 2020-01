Long An: Bắt tên trộm chó chuyên nghiệp lẩn trốn trong rừng tràm

Chiều 6.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Thạnh ( Long An ) cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với kẻ trộm chó Trần Đình Thiện (25 tuổi, ngụ ấp Bình Trung, xã Bình Thành, H.Thanh Bình, Đồng Tháp) về hành vi trộm cắp tài sản

Rạng sáng cùng ngày, tổ Cảnh sát hình sự H.Tân Thạnh làm nhiệm vụ tuần tra, mai phục tuyến Quốc lộ N2, đoạn thuộc ấp Cà Nhíp, xã Tân Bình, H.Tân Thạnh. Thời điểm này, Thiện chạy xe máy BS 66H1 - 176.27 chở 2 bao ni lông màu đen từ đường nông thôn vừa ra tới mặt đường.

Phát hiện có công an, Thiện liền lao vào lề, bỏ phương tiện, chạy vào rừng tràm lẩn trốn. Công an đến kiểm tra trong bao có 10 con chó trọng lượng trên 120 kg cùng dụng cụ hành nghề bắt chó. Xác định đây là kẻ trộm chó chuyên nghiệp, công an cùng người dân vây kín các ngã đường ra lộ.