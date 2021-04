Long An: Chém nữ thợ hồ tử vong, ngồi chờ công an đến bắt

Chiều 29.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Thái Ngọc Lưu (36 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, H.Bến Lức, Long An) để điều tra về hành vi giết người . Nạn nhân bị chém tử vong là thợ hồ, đang xây nhà gần nơi Lưu sinh sống.