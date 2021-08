Long An: Cho 6 người đi bộ ‘quá giang’, tài xế xe tải bị phạt nặng

Chiều 24.8, tin từ Công an tỉnh Long An cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt một tài xế xe tải số tiền 8,3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1 tháng, tạm giữ ô tô do vi phạm chở người ngồi trên thùng xe trái quy định và không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.