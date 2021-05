Long An: Khám nghiệm vụ nam thanh niên tử vong, nghi tự dùng dao cứa cổ

Sáng 31.5, tin từ Công an H.Thủ Thừa (Long An) cho biết đơn vị vừa phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nam thanh niên nghi tự dùng dao cứa cổ . Nạn nhân khoảng 30 tuổi, danh tính chưa được xác định.