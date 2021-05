Long An: Khởi tố 3 bị can tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Sáng 7.5, tin từ Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan An ninh điều tra tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trọng (38 tuổi), Huỳnh Văn Đây (20 tuổi) và Huỳnh Văn Hổ (29 tuổi, cùng xã Mỹ Quý Tây, H.Đức Huệ, Long An) về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép . Các quyết định khởi tố được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Khoảng 4 giờ ngày 22.3, trinh sát đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (đóng trên địa bàn H.Đức Huệ) tuần tra kiểm soát , phát hiện 4 thanh niên gồm: Nguyễn Tiến Đạt (29 tuổi, ngụ Quảng Ninh), Trịnh Du Thuận (33 tuổi, ngụ TP.HCM), Phan Phú Hào (19 tuổi) và Trần Công Đức (21 tuổi, cùng ngụ Đồng Tháp) từ biên giới Campuchia sang lãnh thổ Việt Nam trái phép nên bắt giữ. Cả 4 khai nhận để đi được về Việt Nam qua địa bàn Long An phải chi tiền cho người tổ chức.

Từ lời khai này, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiến hành điều tra làm rõ và bắt giữ Trọng, Đây, Hổ. Trọng khai để thực hiện trót lọt vụ việc, y đã liên hệ với Hổ và nhờ Hổ, Đây sang Campuchia đón người vào Việt Nam. Khi đưa được 4 thanh niên trên qua biên giới trót lọt, cả 3 được nhận tiền công 18 triệu đồng.

Căn cứ theo quy định, Đồn biên phòng Quý Tây đã bàn giao hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra Công an Long An thụ lý về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép theo thẩm quyền.