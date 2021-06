Long An: Khởi tố đôi nam nữ mua bán trái phép chất ma túy trong nhà trọ

Ngày 29.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Cần Đước ( Long An ) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi bị can, bắt tạm giam Lê Minh Trí (31 tuổi, ngụ xã Long Sơn, H.Cần Cần Đước) và Bùi Thanh Thoản (30 tuổi, ngụ xã Bình Khánh, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy