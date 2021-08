Long An: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh tại chợ Thủ Thừa

Chiều 5.8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Thủ Thừa ( Long An ) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại TT.Thủ Thừa. Đồng thời khẩn trương xác minh, làm rõ để khởi tố bị can cùng tội danh trên.