Long An: Lập đường dây nóng giải quyết phản ánh của người dân liên quan Covid-19

TP.Tân An: Phạt tiền nếu cố tình trốn xét nghiệm tầm soát Covid-19 UBND TP.Tân An (Long An) vừa có thông báo nếu người dân thuộc diện phải đi xét nghiệm trong chiến dịch tầm soát Covid-19 mà cố tình không tham gia xét nghiệm sẽ bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng theo khoản 2, điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ, về lỗi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Trường hợp tránh né xét nghiệm mà làm lây lan dịch sẽ bị xử lý hình sự. Theo UBND TP.Tân An, địa bàn có trên 170.000 người phải xét nghiệm. Người dân ở các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và xã Lợi Bình Nhơn đã xét nghiệm xong vào ngày 27.8. Tại các phường Khánh Hậu, Tân Khánh, xã An Vĩnh Ngãi, Bình Tâm, Nhơn Thạnh Trung và Hướng Thọ Phú xét nghiệm từ ngày 26.8 đến nay. Qua rà soát sơ bộ, đã phát hiện có trường hợp cố tình không tham gia xét nghiệm tầm soát Covid-19 cộng đồng theo quy định về phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Long An.