Long An: Một cán bộ Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 H.Bến Lức dương tính Covid-19

Hơn 2.000 người nhiễm Covid-19 tại Long An đã xuất viện Theo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Long An, trên địa bàn tỉnh hiện có gần 9.500 ca nhiễm Covid-19, trong đó nhiều nhất là H.Đức Hòa với hơn 3.100 ca, H.Cần Giuộc hơn 2.500 ca, H.Bến Lức gần 1.500 ca... Tỉnh Long An đang cách ly tập trung 6.600 người, cách ly tại nhà hơn 5.500 người. Hơn 2.000 bệnh nhân Covid-19 đã được điều trị khỏi và xuất hiện. Số người tử vong do Covid-19 là 100 người.