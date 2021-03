Long An: Nam thanh niên bỏ lại dép, nón rồi nhảy cầu Bến Lức

Khoảng 10 giờ 30 ngày 24.3, một nam thanh niên khoảng 30 tuổi đi bộ theo hướng TP.HCM về miền Tây. Khi qua giữa cầu Bến Lức , đoạn Km1932, thuộc địa phận ấp 1, xã Thạnh Đức, H.Bến Lức (Long An), người này dừng lại, bỏ nón vải, mắt kiếng cùng đôi dép trên thềm cầu, trèo lên lan can rồi bất ngờ nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây.

Người dân đi đường chứng kiến vụ việc nhưng không kịp phản ứng, chỉ thấy nạn nhân trồi lên 2 - 3 lần trên mặt sông rồi chìm hẳn. Nghe người dân truy hô kêu cứu, Đội CSGT đường thủy gần đó liền huy động ca nô chuyên dụng ra ứng cứu. Tuy nhiên, nước chảy quá mạnh nên không vớt được nạn nhân.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Long An đã đưa phương tiện đến hiện trường tìm kiếm, đến 13 giờ cùng ngày (24.3) vẫn chưa có kết quả. Do người nhảy cầu Bến Lức không để lại bất kỳ giấy tờ tùy thân nào nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính.