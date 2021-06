Long An: Nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ tại chòi giữ vườn thanh long

Chiều 28.6, Công an H.Châu Thành ( Long An ) cho biết đã phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân P.V.T (35 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Xuân A, xã Dương Xuân Hội, H.Châu Thành) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trước đó.