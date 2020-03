Long An: Tá hỏa phát hiện 2 thi thể trôi sông

Khoảng 19 giờ 40 ngày 2.3, Phòng Kỹ thuật hình sự, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Bến Lức phong tỏa hiện trường, tiến hành vớt thi thể 2 nạn nhân dưới sông, đoạn cầu Long Kim, thuộc địa bàn Bến Lức.