Long An: Triệt phá băng trộm tài sản ở các đình, chùa

Sáng 9.8, Công an H.Đức Hòa ( Long An ) cho biết cơ quan này vừa triệt phá thành công băng trộm cắp chuyên nghiệp chuyên đột nhập vào chùa, đình để lấy trộm tài sản là đồ thờ cúng

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hân (26 tuổi), Nguyễn Thị Mộng Tuyền (25 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long), Lê Thanh Tuấn (17 tuổi, ngụ Trà Vinh), Nguyễn Văn Điều (35 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam bị can đối với vợ chồng Đỗ Thị Tuyết Trinh và Lê Văn Thành (ngụ Vĩnh Long) về hành vi tiêu thụ tài sản do nhóm đối tượng này trộm cắp mà có. Riêng N.T.Y.N (16 tuổi), thời điểm phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên đang cho gia đình bảo lãnh.

Theo công an, từ đầu tháng 5.2021 đến cuối tháng 6.2021, nhóm bị can này thuê phòng trọ ở xã Đức Hòa Đông, H.Đức Hòa để làm "đại bản doanh" bàn kế hoạch gây ân. Nhóm đã thực hiện thành công 5 vụ trộm, lấy đi nhiều đồ thờ cúng bằng đồng và hiện vật có giá trị như chân đèn đồng, đỉnh đồng, con hạc, bát hương bằng đồng tại đình thần TT.Đức Hòa; đình Nguyễn Văn Quá - Phan Văn Hớn (xã Mỹ Hạnh Bắc) và đình Hòa Khánh (xã Hòa Khánh Nam, H.Đức Hòa).

Ban ngày, chúng phân công người đến các đình thờ khảo sát các đồ thờ cúng, nắm tình hình lối ra, vào rồi lên kế hoạch hành động. Khi gây án, nhóm cử N. canh chừng bên ngoài cho đồng bọn đột nhập vào đình cắt khóa cửa hoặc trèo lên mái đình dỡ ngói để lấy cắp tài sản.

Ngoài ra, các bị can còn khai nhận từ tháng 3.2021 đến cuối tháng 6.2021 đã thực hiện 4 vụ trộm cắp đồ thờ cúng bằng đồng, gỗ có giá trị cao tại nhà dân và các đình thờ, miếu ở các tỉnh Đồng Tháp (nhà dân), Vĩnh Long (miếu Công thần), Bến Tre (đình Bình Sơn), Tây Ninh (đình thờ Ông Cả Đặng Văn Trước).

Số đồ trộm được, nhóm này đều đem bán cho vợ chồng Trinh và Thành bằng cách gửi theo xe khách hoặc đến TP.Vĩnh Long giao dịch trực tiếp. Có lần, hai vợ chồng này còn đi ô tô đến H.Thạnh Hóa (Long An) hẹn các đối tượng đến tiến hành trao đổi, tìm đồ đồng có giá trị cao, từ 100 tuổi trở lên.

Theo lời khai của các bị can, cặp vợ chồng Trinh và Thành do Hân làm quen từ đầu năm 2021. Khi Hân đặt vấn đề có đồ thờ cúng bằng gỗ và đồng cần bán thì vợ chồng này đồng ý mua.

Công an H.Đức Hòa (Long An) cho biết, đa số các tài sản trộm từ các đình, chùa đã mua được, vợ chồng Trinh, Thành bán lại cho người khác để kiếm lời. Bước đầu, công an đã thu giữ lại được hàng chục cặp đồ thờ cúng để phục vụ cho công tác điều tra, khi vụ án kết thúc sẽ trao trả lại nơi sở hữu. Ngoài số vụ trộm đồ thờ cúng, Hân và Tuấn còn khai nhận đã đột nhập vào một nhà dân ở H.Đức Hòa lấy trộm 1 tivi màn hình phẳng còn mới rồi đem bán cho tiệm cầm đồ