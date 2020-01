Long An: Trốn lệnh truy nã, đi trộm xe máy

Ngày 3.1, Công an H.Bến Lức ( Long An ) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Đạt (18 tuổi, ngụ xã H.Cầu Kè, Trà Vinh), Phan Trần Bảo Kỳ (19 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Khoảng 19 giờ 30 ngày 30.12.2019, phát hiện chị Võ Thị Ngọc Ân (39 tuổi, ngụ xã Thạnh Lợi, H.Bến Lức) đậu xe máy BS 62N1 - 516.22 trước sân nhà nhưng quên rút chìa khóa, Đạt liền đột nhập vào lấy trộm rồi chạy ra đường tỉnh 816 để ra QL1.

Nhận tin báo, lực lượng công an xã tổ chức truy đuổi gần 20 km, khi đến xã Bình Đức, H.Bến Lức thì bắt giữ được Đạt cùng tang vật. Qua khai thác, Đạt khai đi cùng Bảo Kỳ nhưng Kỳ đã kịp nhảy xuống kênh trốn thoát. Đến trưa 31.12, hàng chục dân phòng cùng người dân tổ chức truy tìm, bắt giữ Kỳ khi đang lẩn trốn trong vườn chanh ở xã Bình Đức.

Tại cơ quan công an, Kỳ thú nhận đang bị Công an H.Cần Đước (Long An) truy nã do trộm tài sản tại địa bàn này cách đây gần 1 năm.