Long An: Xe container lao vào nhà dân cạnh trường mầm non

Ngày 9.1, Công an H.Đức Hòa (tỉnh Long An) đang điều tra làm rõ vụ xe container lao vào nhà dân trên đường ĐT824, xã Mỹ Hạnh Nam.

Theo thông tin ban đầu, hơn 6 giờ ngày 8.1, xe container BS 15C-323.30 chạy trên đường ĐT824 hướng từ TP.HCM đi Long An.

Xe container lao vào nhà dân kế trường mầm non

Khi đến khu vực xã Mỹ Hạnh Nam (H.Đức Hòa, Long An) thì xe trên bất ngờ tông dải phân cách bằng thép giữa đường. Chiếc xe lao qua chiều ngược lại trước trường mầm non và lao vào một nhà dân bên đường. Rất nhiều người đã may mắn thoát nạn trong sự cố này.