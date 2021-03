Long An: Xe container va chạm xe máy làm một người phụ nữ tử vong

Ngày 16.3, Công an H.Bến Lức (tỉnh Long An) đang điều tra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe máy và xe container xảy ra tại ngã ba Gò Đen (tỉnh Long An), làm người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ những người dân chứng kiến vụ tai nạn , khoảng 16 giờ chiều 16.3, xe container BS 51D-058.58, chạy trên tỉnh lộ 835 hướng ra Quốc lộ 1.

Khi xe container vừa ra tới điểm giao với Quốc lộ 1 (ngã ba Gò Đen), tài xế cho xe rẽ phải để về hướng TP.HCM thì xảy ra va chạm với xe máy BS 62N1-313.61 do người phụ nữ ngoài 40 tuổi cầm lái, lưu thông cùng chiều.

Xe máy và xe container trong vụ tai nạn được xe cứu hộ kéo về trụ sở công an ẢNH: TRẦN KHA

Hậu quả, vụ tai nạn khiến người phụ nữ chạy xe máy tử vong tại chỗ.

Công an H.Bến Lức (tỉnh Long An) sau đó có mặt xử lý hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera an ninh tại khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đến hơn 18 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn giữa xe container và xe máy được giải quyết xong.