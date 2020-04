Long An: Xe đưa rước công nhân lao xuống ao, nhiều người hốt hoảng

Trưa 9.4, ông Phùng Văn On, Ủy viên thường trực Ban An toàn giao thông Long An , cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin xe đưa rước công nhân lao xuống ao nước, lực lượng CSGT Công an H.Tân Thạnh đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn.