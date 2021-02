Long Khánh: CSGT và Đoàn Thanh niên tặng nước, phát khăn miễn phí cho người dân về quê ăn Tết

Phát nước, tặng khăn lạnh miễn phí cho người tham gia giao thông qua địa bàn TP.Long Khánh Ảnh: Trung Nguyên

Chiều cùng ngày (6.2), thượng tá Phạm Hồng Minh, Phó trưởng công an TP.Long Khánh, cho biết hoạt động trên đã được sự thống nhất và chỉ đạo của Công an TP. Long Khánh cho tất cả các cán bộ, chiến sĩ công an TP.Long Khánh cùng một số mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí.