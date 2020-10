Lũ dâng cao, nhiều tuyến giao thông huyết mạch qua Hà Tĩnh, Quảng Bình bị chia cắt

Báo cáo nhanh của Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đến trưa 19.10, nhiều tuyến giao thông huyết mạch tại hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh đã bị chia cắt bởi lũ dâng nhanh.

Trong đó, tuyến QL1A tại Quảng Bình bị ngập sâu tại nhiều điểm đi qua các huyện: Lệ Thủy, Đồng Hới, Ba Đồn, Bố Trạch… Hiện nay, đoạn qua cầu Quán Hàu, H.Quảng Ninh và đoạn qua thị xã Ba Đồn, nhiều nơi ngập sâu, nước chảy xiết khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực này bị ùn tắc.

Tuyến QL1A qua Quảng Bình bị ngập sâu Ảnh Hải Nhật

Tại TP.Đồng Hới, mưa lớn khiến nhà của người dân ở các tuyến phố bị ngập lụt nặng trên diện rộng. Nhiều phố như Trần Quang Khải, Hữu Nghị, Lê Lợi, Nguyễn Hữu Cảnh… nước lũ đã lên gần 2 m.

QL1A đoạn qua cầu Quán Hàu (H.Quảng Ninh) và đoạn qua TX.Ba Đồn nhiều đoạn ngập sâu, nước chảy xiết, gây ùn tắc giao thông.

Cũng tại tỉnh Quảng Bình, tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua địa phận H.Bố Trạch đang bị ngập sâu nhiều điểm.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã huy đồng lực lượng trực cắm chốt và cảnh báo nguy hiểm.

Lực lượng CSGT chuẩn bị phương tiện để cứu hộ Ảnh Hải Nhật

Tại Hà Tĩnh, từ đêm 18.10 đến sáng nay, 19.10, do Hồ Kẻ Gỗ xả lũ và mưa lớn nên tuyến QL1A qua H.Cẩm Xuyên và TP.Hà Tĩnh bị ngập, nhiều điểm ngập sâu, phương tiện giao thông không di chuyển được. Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động cán bộ trực cắm chốt và cảnh báo nguy hiểm.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 19.10, tại QL9E thuộc địa phận thị trấn nông trường Việt Trung (H.Bố Trạch, Quảng Bình) xe ô tô biển số 43B - 024.54 của Công ty TNHH Quảng Hà, địa chỉ tổ 12 đường Nguyễn Viết Xuân (TP. Đà Nẵng ) do anh Phạm Quốc Cường (35 tuổi, trú tại Thạch Hà, Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc - Nam đã gặp nước xoáy, bị cuốn trôi khỏi đường khoảng 30 m.

Trên xe chở theo 18 người, trong đó có 5 phụ nữ, 1 trẻ em. Nhận được tin, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đang ứng trực làm nhiệm vụ gần hiện trường đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp với Công an H.Bố Trạch khẩn trương cứu hộ. Lái xe và tất cả hành khách đều đã được an toàn.