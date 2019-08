Lũ kinh hoàng, Bảo Lộc sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân

Hàng trăm nhà dân bị lũ nhấn chìm

Ghi nhận tại hiện trường ở các thôn 2, 3, 4, Ánh Mai 1, Ánh Mai 3, Tân Ninh, Tân Thịnh… của xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc; các thôn 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 và 11 ở xã Đại Lào; nhiều tổ dân phố tại P.Lộc Tiến và B’Lao, hàng trăm nhà dân bị nước nhấn chìm . Một số nhà dân tại xã Lộc Châu bị nước lũ cuốn sập hoàn toàn. Chưa hết, nhiều nhà bị nước nhấn chìm, người dân phải leo lên nóc nhà để tránh lũ. Hiện, TP.Bảo Lộc đang huy động các lực lượng quân đội, công an, dân quân, đoàn viên thanh niên giúp người dân di chuyển đến nơi an toàn.

“Nước lũ bắt đầu dâng cao từ 7 giờ, đến khoảng 10 giờ là toàn bộ hơn 20 nhà dân khu vực chúng tôi bị nước nhấn chìm hoàn toàn. Hiện tại nước bắt đầu rút, nhưng nhà tôi đã bị nước nhấn chìm. Nước lũ về quá nhanh, bà con chúng tôi chỉ biết dắt nhau chạy lũ thoát thân nên chẳng kịp lấy được thứ gì”, chị Đoàn Thị Thùy Hương (thôn 2, xã Lộc Châu) bàng hoàng kể lại.

Đến 15 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ghi nhận 1 trường hợp là công an viên tử vong vì bị nước lũ cuốn trôi khi đang làm nhiệm vụ.

Nước lũ dâng cao nhấn chìm cả một vùng rộng lớn xã Lộc Châu Ảnh: Trùng Dương Cây trồng, nhà cửa của người dân chìm trong nước lũ Ảnh: Trùng Dương

Ông Nguyễn Văn Oát, Bí thư Chi bộ thôn Ánh Mai 3, xã Lộc Châu, cho biết: “Riêng thôn chúng tôi đã có khoảng 50 hộ dân bị nước nhấn chìm từ 1 m trở lên, buộc phải sơ tán đến nơi an toàn. Tài sản trong nhà của bà con, hầu như đều phải bỏ lại, chẳng kịp lấy cái gì. Đến 15 giờ chiều nay, toàn thôn vẫn đang có 7 - 10 nhà bị mắc kẹt do lũ dâng quá cao... Hiện, lực lượng cứu hộ đang dùng phao để đưa bà con đến nơi an toàn”.

Sơ tán khẩn cấp

Theo ông Phạm Công Hương - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lào (TP.Bảo Lộc), đã sơ tán ít nhất 50 hộ dân tại các thôn 1, 2 và 3 bị nước lũ ngập nhà không thể ở. “Tại các thôn 7, 8 và 9, do nước lũ đang dâng quá cao nên đến 14 giờ chiều nay (8.8), lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận được. Địa phương vẫn luôn liên tục liên hệ qua điện thoại để nắm tình hình của người dân. Hiện bà con tại đây đang giúp nhau sơ tán đến nơi an toàn”, ông Hương cho hay.

Tại các địa phương nói trên, hàng chục tuyến đường giao thông bị nước ngập sâu hơn 1 m khiến giao thông bị cô lập hoàn toàn.

Đường sá bị nước lũ chia cắt Ảnh: Trùng Dương Hầu hết tài sản của hàng trăm hộ dân đều bị nước nhấn chìm Ảnh: Trùng Dương

Ghi nhận của chúng tôi, hiện TP.Bảo Lộc đang huy động rất đông lực lượng phối hợp với lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Lâm Đồng) nỗ lực tiếp cận hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, do nước lũ đang dâng cao và chảy xiết khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Trước mắt, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực sơ tán các hộ dân mắc kẹt đến nơi an toàn.

Cùng với TP.Bảo Lộc, nước trên các sông Đồng Nai, Đạ Quay tại các huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai cũng đang dâng cao tràn vào các khu vực dân cư gây ngập nặng. H.Đạ Tẻh đã phải di dời, sơ tán 75 hộ dân có nhà bị nước ngập nhà trên 1 m, đến nơi an toàn.

Hàng ngàn ha dâu tằm tại các địa phương bị nước nhấn chìm; hàng chục tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở khiến giao thông bị ách tắc, cô lập. Trong khi đó, tại H.Bảo Lâm, nước sông Đại Bình đang dâng cao làm hàng chục nhà dân tại các xã: Lộc Thành, Lộc Nam và Tân Lạc bị ngập, hàng trăm ha cây trồng bị nước nhấn chìm.