Lũ quét lên nhanh nhấn chìm cả vùng biên giới huyện Ia H'Drai

Rạng sáng 9.8, lũ bắt đầu đổ về đục ngầu trên dòng suối Bãi Lau, ngập ngang con đường công vụ.



Khoảng 5 giờ ngày 9.8, cầu Bãi Lau ngập hơn 1 m, nước chảy xiết, cuốn trôi tất cả những gì trên đường của dòng chảy. Con đường này ách tắc. Trong vòng vài giờ đồng hồ, nước dâng lên nhanh, lại chảy mạnh đã nhấn chìm nhiều nóc nhà của người dân ở đây. Anh Võ Xuân Thắng (38 tuổi, ở thôn 3, xã Ia Dal) cho biết khi lũ về, anh Thắng và một người em đang ngủ thì giật mình thức giấc, nhìn ra xung quanh nước đã vây lênh láng tứ bề đành chạy thoát thân. Xung quanh nhà anh Thắng, rác, gỗ mục, tôn, kèo… vương vãi. Nhìn xuống dòng suối, chúng tôi chứng kiến cỏ rạp, chuối và hàng loạt cây khác bị tróc gốc nằm chỏng chơ. Ảnh: Phạm Anh Nhiều tài sản của người dân bị lũ cuốn trôi Ảnh: Phạm Anh Lũ quét, cây cối ngã rạp

Ảnh: P.A Cảnh bộn bề sau lũ

Đợt lũ lần này đã làm sập và kéo hai xưởng mộc nhà anh Thắng xuống suối, trôi mất. Căn nhà ở thì nước dâng lên 1,5m, trôi sạch giấy tờ tùy thân, tủ lạnh, tivi và rất nhiều tài sản khác. Anh Thắng cho biết trận lũ làm anh thiệt hại khoảng 400, 500 triệu đồng.



Trung tá Hoàng Văn Điển, Đồn trưởng Đồn biên phòng Suối Cát, cho biết suốt 2 ngày qua, đơn vị đưa 20 cán bộ, chiến sĩ về các thôn, làng giúp dân.

Ngoài việc dọn dẹp vệ sinh, nhà cửa, tìm vớt tài sản cho người dân, Đồn biên phòng còn kịp thời hỗ trợ cho người dân 25 thùng mỳ tôm, khám bệnh và phát thuốc cho người dân.

Ông Bùi Văn Nhàng, Phó chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai, cho biết mưa lũ đã làm ngập 11 thôn, làng nhưng sáng nay đã cơ bản tiếp cận tất cả các điểm làng thôn bị nước lũ chia cắt, cô lập.



"Sáng nay (10.8), thôn 3 và thôn 9, xã Ia Dom bị lũ chia cắt, người dân đã dùng thuyền đi đến nơi. Nội trong ngày 11.8, địa phương tập trung khắc phục tất cả các điểm sạt trên các tuyến đường tuần tra, tỉnh lộ và đường công vụ, sớm thông tuyến để phục vụ đi lại của người dân", ông Nhàn cho biết.

Ảnh: P.A Nhặt nhạnh sau lũ

Đến chiều 10.8, huyện Ia H'Drai vẫn chưa thống kê đầy đủ thiệt hại do lũ quét gây ra. Tuy nhiên, Đài Khí tượng thủy văn Kon Tum cảnh báo huyện Ia H'Drai sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, rủi ro thiên tai ở cấp độ 1.

Theo đó, trong 2 ngày qua, lượng mưa đo được đạt 151 mm. Trong 24 giờ tới, trên địa bàn huyện Ia H'Drai tiếp tục có mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các suối nhỏ, sạt lở đất ở nơi đất dốc và ngập úng ở vùng trũng thấp, rủi ro thiên tai ở cấp 1.