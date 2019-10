Lũ về, nhiều khu dân cư bị cô lập ở Bình Định

Ngày 19.10, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) bắt giữ băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi, trộm tài sản của hành khách đi xe buýt tại khu vực khu du lịch Suối Tiên. Cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt các nghi can khác.