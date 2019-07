Lừa 'chạy' chế độ thương binh cho gần 1.000 người, chiếm đoạt 13 tỉ đồng

Ngày 3.7, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử vụ lừa đảo chạy chế độ thương binh xảy ra tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tạ Thị Vân (57 tuổi, ngụ TP.Vinh, Nghệ An) 13 năm tù; Hồ Thanh Tùng (61 tuổi, ngụ xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) án 19 năm tù và Nguyễn Phúc Hồng (65 tuổi, ngụ xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An) 12 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, từ năm 2012, bị cáo Tạ Thị Vân tự khoe mình quen biết với nhiều cán bộ chính sách của tỉnh và T.Ư nên có thể “chạy” được chế độ trợ cấp thương binh, nâng hạng thương binh, chất độc da cam.

Vân cấu kết với bị cáo Hồ Thanh Tùng thu tiền của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong bị mất giấy tờ, với mức 12 - 30 triệu đồng mỗi trường hợp. Biết Vân và Tùng không có khả năng “chạy” chế độ, nhưng bị cáo Nguyễn Phúc Hồng vẫn đứng ra thu tiền, hồ sơ của nhiều người và còn nâng giá để hưởng chênh lệch, rồi chuyển hồ sơ cho Vân.

Để tạo lòng tin, Vân và Tùng hẹn nạn nhân đến các bệnh viện ở Nghệ An khám để hoàn thiện hồ sơ, thực chất chỉ khám sức khỏe bình thường. Vân và Tùng cam kết trong vòng 6 tháng đến 1 năm sẽ có quyết định hưởng chế độ. Tuy nhiên, sau khi thu tiền, Vân và Tùng không “chạy” được chế độ cho các nạn nhân như cam kết.

Trong 3 năm, từ 2012 đến 2014, có hơn 1.000 người ở Nghệ An và Hà Tĩnh bị sập bẫy của nhóm này. Trong số đó, có 321 người làm đơn tố cáo đến cơ quan công an với số tiền bị chiếm đoạt gần 13 tỉ đồng.

Ngày 20.10.2016, Tạ Thị Vân bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Nội. Đến ngày 8.3.2018, Hồ Thanh Tùng bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Tháng 10.2018, Nguyễn Phúc Hồng cũng bị bắt.