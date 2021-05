Lừa đầu tư lan đột biến trên Facebook, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Sáng 31.5, Công an H.Quế Sơn (Quảng Nam), cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Tiến (29 tuổi, ở P.Hòa Hương, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", rủ "đầu tư" lan đột biến để lừa tiền.

Theo kết quả điều tra, Tiến thường theo dõi phát trực tiếp mua bán lan đột biến trên Facebook của anh H.Đ.T. (ở H.Tiên Phước, Quảng Nam) nên biết anh T.H.A. (ở H.Quế Sơn) vừa mua một cây hoa lan trị giá 100 triệu đồng. Anh A. đã chuyển cho anh T. số tiền 62 triệu đồng và còn nợ 38 triệu đồng.

Sau đó Tiến tạo tài khoản Facebook giả giống tài khoản của anh H.Đ.T. rồi nhắn tin cho anh A. hỏi số tiền nợ còn lại. Sau một lúc trò chuyện, Tiến nói với anh A. “có ông anh mới đi núi tìm được cây lan đột biến rất đẹp” và ngỏ ý rủ anh A. đầu tư mua lại bán kiếm lời. Khi anh A. đồng ý, Tiến nói nạn nhân chuyển 38 triệu còn lại để đặt cọc mua lan.

Vài ngày sau, Tiến nhắn tin nói với anh A. đã bán được cây hoa lan, lãi 40 triệu đồng để tạo lòng tin. Tiến tiếp tục rủ anh A. đầu tư lan đột biến. Từ tháng 1 đến tháng 3.2021, anh A. đã chuyển nhiều lần với tổng số tiền 241 triệu đồng cho Tiến để “đầu tư” chơi lan.

Đến cuối tháng 3.2021, anh A. liên lạc với anh H.Đ.T., biết mình bị lừa nên trình báo Công an H.Quế Sơn. Qua thu thập chứng cứ xác định nội dung tố cáo của anh A. là đúng, Công an huyện lập chuyên án vào cuộc điều tra vụ "đầu tư" lan đột biến để lừa đảo. Lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Minh Tiến. Qua đấu tranh, Tiến thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.