Ngày 12.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lương Hồng Sơn (39 tuổi, ngụ X.Hòa An, H.Phụng Hiệp) để điều tra hành vi "giết người”.