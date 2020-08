Lực lượng Công an nhân dân phải không ngừng đổi mới

Sáng 6.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá trong giai đoạn 2015 - 2020 phong trào thi đua trong Công an nhân dân đã phát triển sâu rộng, sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn.

Các phong trào đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, triển khai có hiệu quả các chương trình công tác, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, góp phần kiềm chế, làm giảm hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và cuộc sống bình yên của nhân dân.