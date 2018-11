Lùm xùm chuyện khách tour trốn qua Nhật

Thanh tra Sở Du lịch vào cuộc Do việc khách bỏ trốn ảnh hưởng đến hoạt động công ty nên mới đây bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đã làm đơn tố cáo vụ việc tới Thanh tra Sở Du lịch TP và Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đại diện Thanh tra Sở Du lịch TP cho hay đã nhận được thông tin Công ty Miss Saigon tố cáo một số công ty đưa khách qua Nhật không trở về và đang xúc tiến mời các công ty liên quan tới làm việc.