Ly kỳ phục bắt 'người nhện' 16 tuổi chuyên đột nhập nhà cao tầng trộm cắp

Ngày 18.9, Công an Q.3 vẫn đang tạm giữ một "người nhện" đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, với giá trị tài sản ước tính hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 15.9, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.3 (TP.HCM) phát hiện có người đang… trèo trên nóc nhà ở đường Bà Huyện Thanh Quan (P.6, Q.3). Nghi vấn đây là nghi can trộm cắp tài sản, ổ công tác phối hợp cùng Công an P.6 (Q.3) tổ chức mật phục, theo dõi.