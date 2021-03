'Ma trận' bói toán

Lúc này, khoảng 10 người ngồi chờ đến lượt xem bói. Chúng tôi thắc mắc “liệu bà N. có đoán đúng vận mệnh như lời đồn không”, một cô gái tầm 30 tuổi ngồi cạnh nói khẽ, ra vẻ bí hiểm: “Nếu có lòng tin thì đúng khoảng 80%, còn lại thì… tùy thuộc vào duyên của mỗi người”.

Theo quan sát, những người đang ngồi chờ đến lượt xem bói chủ yếu là phụ nữ, với nhiều lứa tuổi khác nhau. Trước khi xem bói cho ai, bà N. thắp 3 cây nhang, khấn vái, cắm vào bát nhang. Đoạn, bà rùng mình, đưa tay lên vuốt mặt vài cái như vừa có ai đó “nhập vào” rồi phán.

Cứ thế, hết người này đến người khác. Người phụ nữ trạc 50 tuổi ngồi đối diện khi nãy được thầy N. “phán” năm nay vận mệnh tốt lành, mọi việc thuận lợi… Nhận được những tín hiệu vui, nét mặt của bà như rạng hẳn ra, trước khi ra về không quên bỏ 100.000 đồng vào chiếc hộp trước mặt “thầy” để bày tỏ lòng thành. Tuy nhiên, không ít người quay về với vẻ mặt bất an sau khi nghe “phán” về những điềm không tốt…

Rời nhà “thầy” N., chúng tôi tiếp tục đến con ngõ 260 đường Điện Biên Phủ (P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng). Trong vai người đi xem bói , chúng tôi được hướng dẫn lên tầng 2, nơi “thầy” H. đang hành nghề. Trong căn phòng rộng chưa đầy 15m2 trang trí những pho tượng thờ cúng, hương khói nghi ngút, bà H. yêu cầu chúng tôi xóc bài. Cầm trên tay những lá bài vừa bóc, “thầy” H. phán năm nay vận hạn của tôi không may mắn, đường tình duyên lận đận, hay đau ốm, bệnh tật. Chính vì vậy, bà đề nghị chúng tôi nên đi “dâng sao giải hạn”, đi cầu thực. Giá mỗi lẫn cúng giải hạn là 1 triệu đồng, cúng tại nhà bà H. Còn nếu đi cầu thực, phải đóng 2 triệu đồng, sau đó bà H. dẫn đến địa điểm khác xin bình an. Thấy chúng tôi không có ý định đi giải hạn, bà chèo kéo: “Con cứ nghe lời thầy, đi thử một năm thì thấy khác liền. Thay vì mình cúng 1 triệu đồng mà có được 10 triệu đồng, còn hơn đau ốm rồi tiền mất tật mang…”.

Trao đổi với nhóm PV Thanh Niên, trung tá Huỳnh Minh Tuấn, Trưởng công an P.Thạc Gián, cho biết người phụ nữ coi bói tên N. (tên đầy đủ là P.T.N., 62 tuổi) chỉ mới “hành nghề” trong thời gian gần đây. Qua kiểm tra, được biết nghề chính của người phụ nữ này không phải là coi bói nên bà không lập bàn thờ. Hình thức coi bói của bà N. là “coi mặt rồi phán” chứ không lên đồng. “Số lượng người dân tìm đến bà N. để xem bói cũng ít, chủ yếu là phụ nữ. Chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho cảnh sát khu vực làm việc và buộc bà N. cam kết không tiếp tục hành nghề, không được tạo thành “điểm nóng” tụ tập đông người”, trung tá Tuấn nói.

Lực lượng công an địa phương cũng đã có thông báo cho tổ dân phố và tổ trưởng sẽ vận động bà N. không tiếp tục hành nghề. Một cán bộ cảnh sát phụ trách khu vực cho hay bà H. có xem bói cho “lẻ tẻ vài người”.

Liên quan đến trường hợp nữ thầy bói tại ngõ 260 Điện Biên Phủ, trung tá Lê Hải Phượng, Trưởng công an P.Chính Gián, cho hay qua kiểm tra, tại con hẻm này có một người phụ nữ tên là T.T.L. (53 tuổi) trước đây có hành nghề bói toán nhưng đã chuyển hộ khẩu thường trú đến đường Lê Đình Kỵ từ tháng 10.2020. Tuy nhiên, trước thông tin do nhóm PV Thanh Niên cung cấp về việc một phụ nữ tên thường gọi là H. vẫn đang hành nghề bói toán tại ngõ 260 Điện Biên Phủ và có biểu hiện của mê tín dị đoan, trung tá Phượng đã liên hệ với UBND P.Chính Gián để tiếp tục xác minh. “Chúng tôi sẽ kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm nếu có biểu hiện bói toán mê tín”, trung tá Phượng nhấn mạnh. Theo trung tá Phượng, lâu nay tại khu vực ngõ 260 chưa có biểu hiện của việc tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự; nếu bà L. trở về địa chỉ này để xem bói, công an sẽ làm rõ.