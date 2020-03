Ma túy vẫn tràn ngập chốn ăn chơi

Nhiều điểm kinh doanh karaoke biến thành tụ điểm 'đen' khi dân chơi ma túy ồ ạt tìm 'bến đỗ', đang là một vấn nạn nhức nhối gây ra nhiều bất an cho cộng đồng. Và hễ lực lượng công an đột kích để kiểm tra là ra... ma túy.

Ngày 2.3, Công an TP.Biên Hòa và Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiếp tục xử lý các đối tượng sử dụng ma túy tại 2 tụ điểm karaoke Hoàng Hà Hoàng (KP.2, P.Tân Biên) và karaoke Ngọc Linh (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa); đồng thời lập hồ sơ xử lý chủ các cơ sở trên về việc để dân chơi ma túy “tràn” vào cơ sở kinh doanh của mình.

Trước đó, khoảng 1 giờ 50 ngày 29.2, Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Đội CSĐT tội phạm về ma túy (Công an TP.Biên Hòa) kiểm tra hành chính quán karaoke Hoàng Hà Hoàng, đã phát hiện tại 4 phòng hát có hàng chục đối tượng đang tụ tập có biểu hiện sử dụng ma túy. Tại đây, tổ công tác đã lập hồ sơ tạm giữ 34 đối tượng (trong đó có 2 nhân viên, 14 nữ) có dấu hiệu sử dụng ma túy, thu giữ 4 đĩa có chất bột màu trắng (nghi ma túy tổng hợp), cùng một số tang vật liên quan khác. Qua kiểm tra nhanh có 33 trường hợp dương tính với ma túy.

Theo cơ quan công an, điều đáng nói là quán karaoke này từng để khách sử dụng trái phép chất ma túy và đã bị đình chỉ hoạt động; sau khi hoạt động trở lại thì cơ sở tiếp tục tái phạm.

Cũng trong thời điểm này, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04 - Công an tỉnh Đồng Nai) kiểm tra quán karaoke Ngọc Linh, phát hiện 16 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy , đồng thời thu giữ nhiều ma túy cùng dụng cụ để sử dụng.

Trước đó nữa, khoảng 23 giờ ngày 1.2, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ Công an kiểm tra đột xuất quán karaoke Phương Nam (KP.3, P.Xuân Thanh, TP.Long Khánh) cũng phát hiện 13 khách sử dụng ma túy trong 2 phòng VIP, trong 1 phòng có bịch chứa ma túy tổng hợp. Qua kiểm tra nhanh, có 10 đối tượng dương tính với chất ma túy

Theo điều tra ban đầu, quản lý quán tên Đỗ Xuân Thăng (26 tuổi, ngụ Quảng Trị) đã mua ma túy về bán cho khách có nhu cầu khi đến vui chơi. Hiện Công an TP.Long Khánh đã khởi tố, bắt tạm giam Thăng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng thời điểm trên, tổ công tác khác của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp kiểm tra quán karaoke Sapphire (xã Suối Cát, H.Xuân Lộc) cũng phát hiện 15 khách đang vui chơi, với nhiều biểu hiện đang “phê” ma túy. Tiến hành kiểm tra toàn bộ các phòng trong quán, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 16 gói ma túy, thuốc lắc, hàng đá. Kiểm tra nhanh toàn bộ 24 người (cả khách và nhân viên của quán), phát hiện có 18 người dương tính với ma túy, trong đó có 8 nữ.

Tại Quảng Trị, phòng karaoke thường là lựa chọn hàng đầu của những dân “chơi”, phần vì ở đây đã có sẵn nhạc, phần vì giá cả cũng “bình dân” so với đi sàn, đến bar.

Ngành chức năng Quảng Trị cũng thường xuyên trấn áp, không ít nhóm bay lắc sa lưới... nhưng tình hình vẫn chưa thuyên giảm.

Tại Đà Nẵng, trong năm 2019, Công an Q.Thanh Khê đã 2 lần ập vào karaoke Chợt Nhớ (543 Nguyễn Tất Thành), phát hiện hàng chục nam nữ dương tính ma túy, sử dụng hàng khay ketamine ngay tại phòng hát. Sau đó, chủ cơ sở vẫn lén lút hoạt động dù karaoke này đang bị đình chỉ do vi phạm các quy định về PCCC. Hiện cơ sở này đang bị công an quận đề nghị UBND Q.Thanh Khê rút giấy phép kinh doanh.