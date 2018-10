Mang lựu đạn đe dọa công an khi bị bắt giữ

Chiều 14.10, Công an H.Yên Thành bắt giữ Vị do có liên quan đến vụ đánh nhau. Tại trụ sở UBND xã Bảo Thành, khi công an đang làm việc với Vị thì người này bất ngờ đưa 1 con dao và 1 quả lựu đạn trong túi ra đe dọa lực lượng chức năng. Lãnh đạo công an huyện sau đó đến vận động Vị bỏ vũ khí nhưng không thành.

Khuya cùng ngày, không vận động được Vị, công an phải cho Vị ra về. Nhờ sự vận động của người thân, sau đó Vị giao nộp quả lựu đạn cho công an. Tuy nhiên, lợi dụng khi công an đang kiểm tra an toàn của quả lựu đạn, Vị đã bỏ trốn.

Sáng 17.10, Vị bị bắt giữ khi đang trốn tại nhà bố vợ ở xã Thịnh Thành (H.Yên Thành).