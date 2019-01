Mang xe tải đi... trộm chó

Sáng 28.1, Công an H.Ia Pa (Gia Lai) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ một người đàn ông có hành vi trộm 12 con chó trên địa bàn. Đến ngày 28.1, cơ quan công an cũng cho biết đã xác định được một số bị hại, trả 7 con chó cho người dân, đồng thời xác định truy bắt các đối tượng liên quan, tiến hành giám định, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 23.1, Công an H.Ia Pa phát hiện có một nhóm 3 người đàn ông sử dụng xe máy và xe tải để trộm chó tại H.Ia Pa. Qua theo dõi, cơ quan công an xác định chiếc xe tải đi về hướng H.Chư Prông (Gia Lai) để tiêu thụ số chó đã trộm cắp.

Ảnh: Đức Nhật Chiếc xe tải mà các đối tượng đã dùng để đi trộm chó hòng che mắt người dân và cơ quan chức năng

Khoảng 8 giờ ngày 24.1, Công an H.a Pa phối hợp cùng Công an H.Chư Prông đã dừng, kiểm tra xe ô tô BS 47C - 152.99 do Nguyễn Ngọc Quang (39 tuổi, trú tại khối 10, thị trấn Ea Drăng, H.Ea Hleo, tỉnh Đak Lak) điều khiển. Trên chiếc xe tải này, Cơ quan công an phát hiện trên thùng xe có hàn cố định 1 lồng nhốt 11 con chó với tổng trọng lượng 215 kg.

Qua làm việc, Quang khai nhận cùng đồng bọn đã sử dụng xe tải chở theo xe máy ở thùng xe. Khi phát hiện chó nuôi được thả rông dọc đường, Quang cùng đồng bọn dùng xe máy và kích điện để bắt chó, sau đó mang chó bỏ vào lồng sắt trên thùng xe tải để che giấu.

Tổng cộng nhóm của Quang đã trộm cắp 12 con chó, tuy nhiên 1 con bị chết nên nhóm này đã vứt ở dọc đường.