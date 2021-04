Mâu thuẫn khi đòi nợ tiền hát karaoke, nam thanh niên cầm kéo đâm chết người

Ngày 28.4, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng đang tạm giữ hình sự Dương Đức Hân (tức “Hoàng Peter”, 29 tuổi, ở xã Ngũ Đoan, H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) để điều tra, làm rõ hành vi giết người

Trước đó, tối 27.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra tại thôn Tân Linh (xã Minh Tân, H.Kiến Thụy). Do mâu thuẫn, Dương Đức Hân và anh V.V.Đ (30 tuổi, ở xã Đại Đồng, H.Kiến Thụy) xảy ra đánh nhau. Quá trình xô xát, Hân đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào lưng và mạng sườn anh V.V.Đ khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Hân rời khỏi hiện trường.

Ngay trong đêm 27.4, lực lượng công an đã vận động Hân ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Hân khai, do là nhân viên quán karaoke tại xã Thanh Sơn (H.Kiến Thụy) và có quen biết anh V.V.Đ nên đã đứng ra nhận nợ tiền hát karaoke cho anh Hân 1 triệu đồng.