Mâu thuẫn tình cảm, cô gái bị người tình đâm chết tại nhà trọ

Tối 5.3, đại tá Trương Văn Chấm, Trưởng Công an TP.Tân An (Long An), cho biết đơn vị đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân P.T.T.L (24 tuổi, ngụ H.Châu Phú, An Giang) bị người tình đâm tử vong trong phòng trọ. Nghi can là Nguyễn Huỳnh Lê (24 tuổi, ngụ TP.Rạch Giá, Kiên Giang) đã bị bắt giữ, bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.