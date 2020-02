Mẹ bị lừa hơn 300 triệu đồng vì muốn 'chạy án' cho con

Sáng 27.2, thông tin từ Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giữ đối với Ngô Trí Tú (35 tuổi, ngụ phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo đơn tố cáo của bà H.T.T. (ngụ tỉnh Nghệ An), tháng 8.2018, con trai bà bị Công an thành phố Vinh (Nghệ An) bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau khi con trai bị bắt, bà T. đã tìm đến Ngô Trí Tú đặt vấn đề và được Tú hứa sẽ “chạy án” được cho con trai bà.

Sau đó, Tú dẫn bà T. đến gặp một điều tra viên của Công an thành phố Vinh đang thụ lý vụ án con trai bà T. và đưa cho người này 7 triệu đồng. Tuy nhiên, điều tra viên này từ chối nhận và giải thích việc chạy án là vi phạm pháp luật.

Bà T. sau đó vẫn tin lời Tú sẽ “chạy” được án cho con trai mình nên đã 7 lần chuyển cho Tú 240 triệu đồng.

Một thời gian sau, con trai bà T. bị Công an thành phố Vinh bắt tạm giam. Khi bà T. tìm gặp, Tú đề nghị chuyển thêm cho mình thêm 63 triệu đồng để tiếp tục “chạy án”. Giữa năm 2019, con trai bà T. bị Tòa án thành phố Vinh tuyên phạt mức án 6 năm tù giam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Biết bị lừa, bà T. yêu cầu Tú trả lại toàn bộ số tiền “chạy án” nhưng Tú không trả và thường xuyên rời khỏi địa phương nên đã làm đơn tố cáo Tú. Qua điều tra, Công an thị xã Hoàng Mai đã bắt giữ Tú khi nghi phạm này đang ở Đà Nẵng.