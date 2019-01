Miền Bắc rét buốt, miền Nam nóng bức

Nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng trung du từ 12 - 15oC. Từ 25.1 (20 tháng chạp), trời có thể rét hơn với nhiệt độ ban đêm giảm còn dưới 12 - 13oC, vùng núi 11 - 13oC, sau đó sẽ giảm còn dưới 10 - 11oC. Riêng những vùng núi cao có nơi chỉ còn từ 5 - 8oC và sương mù bao trùm khá dày đặc. Miền Bắc có thể mưa giông trong ngày 21 - 22.1.

Trong khi đó, miền Trung trời nhiều mây và mưa suốt trong 5 - 7 ngày tới, có nơi mưa khá lớn cho đến thứ ba tuần sau (22.1), tâm mưa lớn tập trung ở Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sau đó mưa có xu hướng sẽ giảm dần vào cuối tuần sau. Do không khí lạnh tràn về nên từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trời rét 15 - 16oC, càng xuống phía nam trời đỡ rét hơn với nhiệt độ nhích dần lên 16 - 18oC, từ Đà Nẵng đến Bình Định 19 - 20oC.

Tây nguyên và Nam bộ có thời tiết khá ổn định, trời ít mây nên nắng có lúc tăng mạnh đem đến cảm giác khá nóng vào buổi trưa. Miền Đông, trong đó có TP.HCM và Biên Hòa nhiệt độ cao nhất 33 - 34oC, có lúc 35oC. Sương mù và mù khô xuất hiện thường xuyên do ô nhiễm không khí, có những ngày mật độ dày đặc từ sáng sớm đến gần trưa mới tan hẳn.

Đợt triều cường giữa tháng chạp âm lịch đang lên và sẽ đạt đỉnh lớn nhất trong các ngày 22 - 23.1. Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn ở mức báo động 3 nên sẽ gây ngập vào sáng sớm và chiều tối trong giờ cao điểm, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt người dân ở những vùng trũng thấp.

Thời tiết miền Nam sẽ khô hạn gay gắt, nền nhiệt cao nên từ nay đến tết có khả năng xuất hiện vài cơn mưa giông trái mùa. Cần theo dõi diễn biến của rầy nâu để giảm mức độ lây lan vi rút vàng lùn, lùn xoắn lá cũng như bệnh đạo ôn lá, cổ bông có thể gây hại trên trà lúa đông xuân sớm đang đẻ nhánh và lúa mùa đang trổ.

Đối với các vùng trồng sắn nguyên liệu xuất khẩu, đề phòng bệnh khảm lá tiếp tục gây hại ở các tỉnh miền Đông và Tây nguyên.