Mở karaoke loa 'kẹo kéo' hát ồn ào, một người bị đâm vào vùng cổ tử vong

Sáng 29.12, lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an TP.Bạc Liêu khẩn trương xác minh, truy bắt một nghi can giết người rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo thông tin từ công an, khoảng 22 giờ ngày 28.12, tại một nhà trọ ở đường Võ Văn Kiệt, P.7, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) có hai nhóm thanh niên đang nhậu ở trong hai phòng trọ liền kề. Trong đó, nhóm của anh Nguyễn Khánh Duy (32 tuổi, ở P.5, TP.Bạc Liêu), có mở thùng loa “kẹo kéo” để ca hát.

Nhóm thanh niên nhậu phòng kế bên có qua cự cãi, cho rằng anh Duy và các bạn ca hát lớn tiếng, gây ồn ào. Bất ngờ một thanh niên dùng dao đâm một nhát chí mạng vào vùng cổ của anh Duy. Anh Duy được bạn nhậu tức tốc đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu.

Tuy nhiên, trả lời PV Thanh Niên, đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, cho biết nạn nhân được xác định đã tử vong trước khi được vào bệnh viện.

Rạng sáng 29.12, sau khi khám nghiệm xong, thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Theo thông tin từ công an, sau khi gây án nghi can giết anh Duy cùng nhóm bạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện công an đang ráo riết truy bắt nghi can và những người liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.