Mở rộng xét nghiệm để kiểm soát dịch

Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người theo điều 295 bộ luật Hình sự, xảy ra tại Thẩm mỹ viện quốc tế Amida.