Mới bị phạt được 4 ngày, karaoke Hoàng Gia 5 lại để khách sử dụng ma túy

Chiều 16.9, Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phát hiện thêm 10 thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke Hoàng Gia 5.

Theo đó, vào lúc 4 giờ 20 phút ngày 16.9, Công an TP.Tam Kỳ phối hợp với Công an P.An Sơn (TP.Tam Kỳ), bất ngờ đột kích vào cơ sở kinh doanh karaoke Hoàng Gia 5 (ở đường Ông Ích Khiêm, P.An Sơn) do Phan Hoàng Lâm (29 tuổi, ở P.An Sơn) làm quản lý thì phát hiện 10 thanh niên (7 nam, 3 nữ) đang “bay lắc” trong 1 phòng . Kiểm tra nhanh, cả 10 người đều dương tính với ma túy